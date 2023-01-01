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خبير إسرائيلي: صواريخ حزب الله ستوقع آلاف القتلى

الجمعة 14 يوليو 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير إسرائيلي: صواريخ حزب الله ستوقع آلاف القتلى



القدس المحتلة / سما /

أكّد رئيس منتدى بلدات خط المواجهة في الشمال، موشيه دافيدوفيش، لـلقناة الـ "13" الإسرائيلية، أنّ تقديراته تُفيد بأنّه "سيكون هناك مئات، وربما آلاف القتلى، من جرّاء صواريخ حزب الله".

وأكّد دافيدوفيش للقناة أنّ سكان مناطق الشمال، يعيشون حالة من القلق الكبير، وقال: "أنا لا أنام جيداً في الليل، كذلك كل سكان خط المواجهة، ما يحدث في الفترة الأخيرة هو ظاهرة لم نعهدها، بحيث تجري استفزازات متكررة من جانب عناصر حزب الله، والسكان هنا ليسوا فقط منزعجين، بل هم قلقون".

وتطرق إلى ضعف التحصينات، والتي تناولها مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتٍ سابقة، مضيفاً أن "الأخطر أنّ السكان غير محصنين، ومن لديه غرفة محصنة ومن ليس لديه، فعليه أن يصلي كي لا تحدث هنا حرب.

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