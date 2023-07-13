حماس : ما يحدث بالضفة مقدمة لانفجار شامل وينبئ بمستقبل سئ للاحتلال ولمنظومة التنسيق الامني

غزة /سما/

شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل على أن “المقاومة في جنين هي رأس الحربة وإن ما يحدث اليوم هو مقدمات لانفجار شامل، وتطور المقاومة ينبئ بمستقبل سيء للاحتلال الإسرائيلي ولمنظومة التنسيق الأمني”.

وقال القيادي في حماس في تصريح صحفي “إن المقاومة في جنين تنهض بفضل إرادة المقاومين هناك ودعمهم الترابط بين الساحات مقدس بالنسبة لحماس و غزة لم ولن تتخلى عن أي ساحة فلسطينية، موضحا أن “غزة تدعم المقاومة في الضفة ومقاومو جنين يعرفون ذلك، وما جرى في جنين تطور طبيعي للشعور الفلسطيني المتنامي ضد الإجرام الإسرائيلي”.

وتابع صلاح البردويل أن “الضفة الغربية، تتعرض لضغط السلطة والاحتلال والمستوطنين منذ عام 2007، وجنين اليوم رأس الحربة وستزحف وراءها كل الملايين الفلسطينية نحو تحرير أرضنا”.

وبين أن عدوان المستوطنين يعكس مستوى إجرامهم ويؤكد خوفهم من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وأن المقاومة في الضفة الغربية يجب أن تعتمد استراتيجية المبادأة ومفاجأة الاحتلال، مشيراً إلى أنه “يجب الضغط على السلطة بكل الأساليب لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وحماس تعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني وتشجيع كل أعمال المقاومة بوجه الإحتلال”.