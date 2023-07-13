"نقابة موظفي غزة" تهدد بإتخاذ إجراءات احتجاجية الاسبوع المقبل عقب تأخر صرف الرواتب

غزة/سما/

هددت نقابة الموظفين في غزة ، اليوم الخميس13/7/2023م، بتنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

وقالت النقابة في تصريح صحفي وصل "سما":" في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد".

وأضافت :" وإزاء هذا الأمر وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر يونيو للموظفين"، لافتة إلى أنها ستعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

ولم تعلن مالية غزة حتى اللحظة عن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو، خاصة مع قرب انقضاء النصف الأول من شهر يوليو، علماً أن المالية عملت على صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية في النصف الأول من كل شهر ميلادي بنسبة 60% وبحد أدنى 1800شيكل.