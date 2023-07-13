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المعاهد الازهرية بغزة تعلن نتائج الثانوية العامة ونسبة النجاح 89.5%

الخميس 13 يوليو 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعاهد الازهرية بغزة تعلن نتائج الثانوية العامة ونسبة النجاح 89.5%



غزة / سما/

اعلنت المعاهد الازهرية بغزة نتائج الثانوية العامة بعد مصادقة الازهر الشريف عليها بالقاهرة.

وقال الدكتور علي النجار عميد المعاهد الازهرية بفلسطين ان نسبة النجاح للقسم العلمي بلغت 93.95% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 81.08%. والنسبة العامة للنجاح للفرعين العلمي والأدبي (89.5%) حيث تقدم لهذه الامتحانات 430 طالب وطالبة.

واشار الى اوئل القسم العلمي ان 1- شاكر محمد سلمان أبو عجوة غزة 94.07%
2- لما علاء حسن سرور فتيات غزة 92.20%
3- أدب هاني جبر الحافي ف/شمال غزة 91.53%
4- ملك حسم أحمد صباح ف/غزة 91.19%
5- مريم عمر طه الجبالي ف/غزة 90.68%

واوضح ان اوائل القسم الادبي هم :أوائل القسم الأدبي
1- عبير منير جميل الدريملي/غزة 96.92%
2- إسماعيل علي إسماعيل سالم شمال غزة 96.77%
3- ساره علاء عمر غبون / غزة 96.77%
4- حبيب وسام حبيب أبو حميدان شمال غزة 96.31%
5- شهد حماد أسعد طافش/غزة 96.31%

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