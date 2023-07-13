المعاهد الازهرية بغزة تعلن نتائج الثانوية العامة ونسبة النجاح 89.5%

غزة / سما/

اعلنت المعاهد الازهرية بغزة نتائج الثانوية العامة بعد مصادقة الازهر الشريف عليها بالقاهرة.

وقال الدكتور علي النجار عميد المعاهد الازهرية بفلسطين ان نسبة النجاح للقسم العلمي بلغت 93.95% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 81.08%. والنسبة العامة للنجاح للفرعين العلمي والأدبي (89.5%) حيث تقدم لهذه الامتحانات 430 طالب وطالبة.

واشار الى اوئل القسم العلمي ان 1- شاكر محمد سلمان أبو عجوة غزة 94.07%

2- لما علاء حسن سرور فتيات غزة 92.20%

3- أدب هاني جبر الحافي ف/شمال غزة 91.53%

4- ملك حسم أحمد صباح ف/غزة 91.19%

5- مريم عمر طه الجبالي ف/غزة 90.68%

واوضح ان اوائل القسم الادبي هم :أوائل القسم الأدبي

1- عبير منير جميل الدريملي/غزة 96.92%

2- إسماعيل علي إسماعيل سالم شمال غزة 96.77%

3- ساره علاء عمر غبون / غزة 96.77%

4- حبيب وسام حبيب أبو حميدان شمال غزة 96.31%

5- شهد حماد أسعد طافش/غزة 96.31%