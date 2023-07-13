النيابة طالبت بسجنه 8 أشهر: محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة محافظ القدس

غزة / سما /

أجلت محكمة الصلح في القدس التابعة للاحتلال، اليوم الخميس، محاكمة محافظ القدس عدنان غيث، الذي طالبت النيابة العامة لحكومة الاحتلال بسجنه الفعلي ثمانية أشهر، استنادا إلى لائحتي اتهام صدرت سابقا بحق المحافظ.

واعترض محامي المحافظ، رامي عثمان على ما عرضته النيابة بحق عطوفة المحافظ، وتم تأجيل البت في الحكم لما بعد انتهاء عطلة القضاء في إسرائيل.

يذكر أن المحافظ غيث يخضع لحبس منزلي مفتوح منذ شهر آب من العام الماضي، بالإضافة إلى خمسة قرارات ظالمة فُرضت عليه منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس العاصمة عام 2018 تجدد بشكل دوري كل أربعة أشهر.