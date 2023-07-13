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فتوح يرحب بتأكيد البرلمان الأوروبي على أن المستوطنات غير شرعية ودعمه حل الدولتين

الخميس 13 يوليو 2023 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتأكيد البرلمان الأوروبي على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

كما رحب فتوح في بيان، اليوم الخميس، بمطالبة البرلمان، للاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام، في المضي في التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والملاحقة القضائية لقادته، كذلك بدعمه الثابت لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وقال فتوح، إن اعتماد البرلمان الأوروبي هذه التوصية بالأغلبية، هو انتصار للشعب الفلسطيني، وتأكيد جديد على انحياز ممثلي الشعوب الأوروبية إلى قيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الفاشية والعنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد شعبنا.

وشدد على أنه لا بد من أن يكون هناك خطوات عملية من البرلمان الأوروبي، لدفع الاتحاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العنصري الفاشي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

#روحي فتوح #حل الدولتين #البرلمان الأوروبي

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