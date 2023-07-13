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65 مليون دولار لفيلم الرعب The Boogeyman عالميا

الخميس 13 يوليو 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
65 مليون دولار لفيلم الرعب The Boogeyman عالميا



وكالات / سما /

حقق فيلم الرعب The Boogeyman إيرادات وصلت إلى 65 مليونًا و821 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 يونيو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و38 دقيقة، ومن إنتاج شركة ديزنى.

وأنقسمت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Boogeyman بين 42 مليونًا و731 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و23 مليونا و89 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من المؤلف ستيفن كينج نفسه، المقتبس من أحدى روايته العمل، حيث أكد المخرج روب سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان

#The Boogeyman #فيلم الرعب #الرعب #شباك التذاكر

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