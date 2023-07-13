أغرب روائح الشموع في العالم

وكالات / سما /

اللافندر للاسترخاء، والنعناع للانتعاش، والحمضيات للنشاط، كل تلك الروائح المميزة التي يبحث عنها الجميع عندما يقررون شراء شمعة معطرة، لتملأ حياتهم بالهدوء وتدفعهم للوصول لأهدافهم، وعلى الرغم من جمال تلك العطور قد تستغرب من وجود أنواع تعد من أكثر الشموع المعطرة غرابة التي يمكن أن نجدها للبيع، وهذا ما نستعرضه وفقا لما نشره موقع "housebeautiful".

شمعة اللحم المشوي

إذا كنت من محبي اللحم المشوي، فلست مضطرا لشراء الدجاج واللحوم، فقط يمكنك شراء شمعة معطرة برائحة اللحم المشوي، والتى تجعلك تتخيل عشاء مميزا في ليلة تحت أضواء النجوم في إحدى رحلات التخييم في الصحراء.

شمعة بنزين

يمكنك أيضا شراء شمعة البنزين هذه إذا كنت ترغب في تقديم هدية غريبة لأحد أصدقائك، فبدلاً من أن تفوح سيارته بالعطور الجميلة، يبقى مستمتع برائحة البنزين، ويبحث عن مكان مصدرها في كل مكان بالسيارة.

شمعة برائحة الجبن

قد يعتقد البعض بوجود قطعة من الجبن فى المنزل عند إشعالها، والتى قد يفضلها الكثير من محبى الجبن الرومي الساحرة.

شمع برائحة المكسرات

يمكنك الحصول على شمعة برائحة المكسرات، والتي تبدو في الواقع مزيجاً رائعاً من خبز الموز وجوز الهند المحمص ووالكاجوز واللوز، ولن تستغرب أن تراهم في قاع البرطمان، ولكن عليك الحذر من تجربة تذوقهم، فهم مجرد شمع.

شمع برائحة الفشار

إذا كان اللافندر للاسترخاء، والنعناع للانتعاش، فلا مانع من أن يكون رائحة الفشار للتسلية، ومزيج من الطاقة للسهر والاستماع بليلة مرحة.

شمعة برائحة المكرونة والجبن

تعتبر المكرونة الحمراء مع المزيد من الجبن المبشور وجبة مميزة وسريعة ومشبعة، ولكن هل فكرت أن تشم رائحة هذه الشمعة وتستمع بها في أجواء هادئة، وبعدها بالتأكيد ستقوم بتجهيز هذا الطبق.