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8 أحكام بالسجن مدى الحياة خلال النصف الأول من العام الجاري

الخميس 13 يوليو 2023 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد خلال العام الجاري من إصدار أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكمه الصورية أحكام جديدة بالمؤبد بحق 8 أسرى خلال النصف الأول من العام 2023.

وأوضح مركز فلسطين ان عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد ارتفع بصدور هذه الأحكام الجديدة الى (560) أسيراً، من بينهم (22) أسيراً من القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعشرات الاسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبيتهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأعلاهم حكماً الأسير "عبدالله البرغوثي" والمحكوم بالمؤبد 67 مرة.

وبيَّن الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن الأسرى الثمانية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد خلال النصف الأول هم الأسير "محمود كامل عطاونة" من بلدة بيت كاحل في مدينة الخليل، صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة إضافة الى غرامة مالية قدرها مليون شيكل بعد ان إدانته بالتخطيط والاشراف على عملية قتل جندي للاحتلال طعناً، بالقرب من مستوطنة ""غوش عتصيون"، في شهر أغسطس، 2019.

والأسير "علاء راتب قبها" من سكان برطعة شمال غربي مدينة جنين صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد إضافة الى 50 عاماً، بتهمة تنفيذ عملية دهس أدت الى مقتل اثنين من جنود الاحتلال، وإصابة اثنين آخرين بجروح، قرب مستوطنة "مفو دوتان"، المجاورة لقرية يعبد في شهر مارس من العام 2018.

والأسير معاذ صالح النجار "حامد"، من سلواد صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد مرتين، إضافة الى غرامة مالية كبيرة بقيمة مليون و90 ألف شيقل بتهمة تنفيذ عملية عام 2015 أدت لقتل مستوطن.

والأسيران يحيى محمد مرعي، ويوسف سميح عاصي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت صدر بحقهما حُكمًا بالسّجن المؤبد و(30) عامًا، إضافة إلى تعويض بقيمة مليون ونصف شيقل، لكل منهما حيث وجهت لهم سلطات الاحتلال تهمه تنفيذ عملية فدائية أدت إلى مقتل حارسة أمن مستوطنة "أرئيل"، فيما أعلنت كتائب القسام لاحقاً مسؤوليتها عن العملية.

والاسيران أسعد يوسف الرفاعي ، وصبحي عماد صبيحات، وهما من بلدة رمانة قضاء جنين صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد أربع مرات إضافة الى 20 عاماً بتهمة تنفيذ عملية طعن بالسكاكين والفؤوس فى منطقة إلعاد بالداخل المحتل ضد مجموعه من المستوطنين الصهاينة، حيث قتلا 4 مستوطنين وأصابوا 3 آخرين بإصابات مختلفة، و الأسير زيد عامر من نابلس صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين و30 عامًا ودفع تعويض مالي قدره 3 ملايين شيقل بتهمة تنفيذ عملية إيتامار عام 2015.

وكشف الأشقر ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية والعسكرية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين، فيما يتكرر هذا الحكم ويتضاعف بعدد الجنود او المستوطنين الذين يقتلون على يد الأسير، حيث يوجد العديد من الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد لعشرات المرات.

#سجون الاحتلال #مدى الحياة

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