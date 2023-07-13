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الدفاع المدني ينشر إرشادات للتعامل مع موجة الحر الحالية

الخميس 13 يوليو 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني ينشر إرشادات للتعامل مع موجة الحر الحالية



غزة / سما /

 

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، إرشادات وتوجيهات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية حالياً.

وتضمنت الإرشادات توجيهات في التعامل داخل المنزل وعند الخروج، إضافة إلى إرشادات السلامة العامة داخل المنشآت والمطاعم والمطابخ الشعبية، لتجنب الحرائق والحوادث بسبب الحر.

وجاءت الإرشادات على النحو الآتي:

1. إرشادات الوقاية الشخصية:

- الحرص على ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وخفيفة اللون.

- الحفاظ على ترطيب الجسم عبر تناول المياه والسوائل بكثرة.

- عدم الخروج من المنزل وقت الذروة، ويمكن ارتداء قبعة في حال الخروج للضرورة.

 

2. إرشادات السلامة داخل المنازل:

- الصيانة المستمرة للأجهزة والأسلاك الكهربائية، وتجنب التحميل الزائد عليها.

- فحص سلامة السخان الكهربائي وتمديداته، وضبطه على أقل من 70 درجة مئوية.

- عدم وضع أو تخزين أسطوانات الغاز في الأماكن مرتفعة الحرارة أو تحت أشعة الشمس.

 

3. إرشادات السلامة خارج المنازل:

- تجنب حرق المخلفات بكميات كبيرة وفي أوقات هبوب الرياح.

- عدم رمي أعقاب السجائر في الحشائش الجافة والمخلفات.

- متابعة الأطفال خوفاً من اشتعال النار في الأراضي الزراعية والحشائش.

 

4. إرشادات السلامة في المنشآت والمطاعم والمطابخ الشعبية:

- إبعاد الوصلات الكهربائية عن المواد القابلة للاشتعال.

- فحص سلامة تمديدات الغاز وأسلاك الكهرباء.

- إبعاد أسطوانات الغاز عن الأماكن مرتفعة الحرارة، والاهتمام بتلطيف الجو داخل المنشأة.

- وضع المولد الكهربائي في مكان آمن وجيد التهوية وإبعاد خزانات الوقود عنه.

- تدريب العاملين في المطاعم والمطابخ الشعبية على استخدام أجهزة الإطفاء.

#الدفاع المدني #موجة الحر

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