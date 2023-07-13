اللجان الشعبية بالمخيمات تقاطع قناة الجزيرة وتمنعها من دخولها

رام الله / سما /

اعلنت اللجان اللجان الشعبية في المخيمات عن اتخاذها قرارا بمنع قناة الجزيرة من دخول المخيمات ومقاطعتها بشكل نهائي.

وقالت اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في بيان لها، انها قررت منع القناة من الدخول للمخيمات ومقاطعة طواقمها مع تاكيد احترامها للطواقم الاعلامية المهنية العاملة في فلسطين الذين قدموا ويقدمون ارواحهم فداء لفلسطين امثال الشهيدة البطلة شيرين ابو عاقلة.

وقالت اللجان ان موقفها هذا يأتي بسبب سياسات الجزيرة وقلبها للحقائق في فلسطين وتزوير الاخبار فيها تنفيذا لاوامر سادتها وحسب اهواء الاحتلال حيث تعمل على تشويه الرموز الفلسطينية وتسعى للتقليل من اهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.

واشارت اللجان في بيانها ان هذه السياسات التي تنفذها الجزيرة تاتي في وقت تواجه في المخيمات هجمات واعتداءات وجرائم احتلالية متواصلة حيث تسعى لرفع فصيل معين على حساب تضحيات ونضالات مختلف الفصائل الفلسطينية.

وشددت اللجان الشعبية في المخيمات انها لن تصمت عن هذه السياسات لقناة الجزيرة بعد اليوم.