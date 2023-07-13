ميتا تطرح إجراء مكالمات فيديو باستخدام أفاتار كارتون بماسنجر وانستجرام

وكالات / سما /

قدمت Meta مجموعة أدوات تجلب الصور الرمزية للرسوم المتحركة إلى عالم مؤتمرات الفيديو ومنها إظهار الصور للرأس باستخدام أفاتار كارتون بدون أرجل.

تضع الشركة هذا على أنه "خيار ثالث" يقع بين مكالمة صوتية فقط ومكالمة فيديو كاملة ويمكنك المشاركة في محادثات الفيديو، ولكن ستكون الصورة الرمزية الخاصة بك هى التي يراها المشاركون الآخرون، مما يتيح لك حرية ارتداء قناع وجه فخم أو الاستلقاء فى مكانك والميزة متاحة الآن لمستخدمي Messenger و Instagram

وتركز Meta بشكل ثابت على نظام إنشاء الصور الرمزية الخاص بها، حيث أعلنت مؤخرًا أن المستخدمين قد صنعوا أكثر من مليار من الرسوم المتحركة الصغيرة، ويسمح منشئ الصورة الرمزية بمحاكاة رقمية شبه مثالية لوجهك وجسمك الفعليين، وتم إنشاء النظام في الأصل للاستخدام في تطبيقات الواقع الافتراضي ولكنه انتقل منذ ذلك الحين إلى الهواتف الذكية وما شابه، وفقا لتقرير engadget.

وتجدر الإشارة إلى أن مُنشئ الصورة الرمزية يتيح لك إرفاق بعض الأرجل بشخصيتك الرقمية، لكن هذه الأرجل لن تظهر عند إجراء مكالمات فيديو، وتقول ميتا إنها تعمل باستمرار على تحسين نظام إنشاء الصورة الرمزية، باستخدام رسوم متحركة أكثر واقعية وملمسًا قادمة في المستقبل، ولا توجد قاعدة تنص على أن الصورة الرمزية الرقمية الخاصة بك يجب أن تبدو مثلك، لذلك لا تتردد في الاتصال بأصدقائك بالفيديو كلاما ناطق.