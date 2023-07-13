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المجلس الأعلى والمركز الماليزي يعلنان عن بدء التحضيرات لماراثون الحرية الثاني

الخميس 13 يوليو 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى والمركز الماليزي يعلنان عن بدء التحضيرات لماراثون الحرية الثاني



غزة / سما /

 

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمركز الثقافي الماليزي عن بدء التحضيرات لتنظيم ماراثون الحرية الثاني، المقرر يوم 31 أغسطس المقبل، بمناسبة ذكرى استقلال "ماليزيا"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى.

وجرى الاجتماع التحضيري الأول للماراثون بحضور غسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وشادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، وماجد أبو مراحيل المدير الفني لاتحاد ألعاب القوى.

وتم الاتفاق على أن يتضمن الماراثون هذا العام على ثلاث مسافات الأولى (10) كم للمحترفين، و(5) كم للهواة والشباب، و(3) كم للفتيات تحت سن "14 عاما".

وأكدت اللجنة التحضيرية أن نجاح الماراثون العام الماضي والأصداء التي حظي بها من خلال التغطية الإعلامية والمشاركة الكبيرة، منحته زخما أكبر هذا العام.

وأوضحت اللجنة أن إضافة سباق الهواة والفتيات، جاء لإعطاء فرصة أكبر وتشجيع المشاركة لكل الفئات، مع رصد جوائز مالية قيمة أيضا هذا العام من المركز الثقافي الماليزي.

 ومن المقرر أن تعلن اللجنة التحضيرية عن تفاصيل مسار الماراثون وقيمة الجوائز المالية خلال الأيام المقبلة، مع استكمال التواصل مع الجهات المعنية والإدارة العامة للشرطة لتأمين مسار السباق.

#المجلس الأعلى للشباب والرياضة #ماراثون الحرية

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