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لاعب فلسطيني يحصد المركز الثاني بالجولة الأولى في بطولة ركوب الأمواج في المالديف

الخميس 13 يوليو 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فلسطيني يحصد المركز الثاني بالجولة الأولى في بطولة ركوب الأمواج في المالديف



رام الله / سما /

حقّق لاعب المنتخب الفلسطيني محمد أبو غانم، المركز الثاني في منافسات الجولة الأولى التي ضمّت السعودية ولبنان في بطولة ركوب الأمواج المقامة في المالديف بتنظيم الاتحاد الآسيوي لركوب الأمواج، حيث حقّق المركز الأوّل المنتخب اللبناني الشقيق، فيما كان المركز الثالث للمنتخب السعودي الشقيق.

ورغم معاناة السفر وتأخّر الوصول للمُشاركة في البطولة، إلّا أنّ الفريق الفلسطيني حقق هذا التقدّم المميّز بين المنتخبات العربيّة في البطولة الأهم على مستوى آسيا في رياضة ركوب الأمواج.

ويواصل المنتخب الفلسطيني لركوب الأمواج المشاركة في منافسات أكبر بطولة لركوب الأمواج، حيث تعد هذه أوّل تجربة خارجيّة له من خلال المشاركة في البطولة الأوسع على مستوى آسيا لركوب الأمواج بمُشاركة 19 دولة آسيويّة في هذا الحدث الهام.

ويُشار إلى أنّ منافسات الحدث العالمي تُقام في جزر المالديف، حيث يُشارك في هذه المنافسات كلاً من اللاعب الفلسطيني محمد أبو غانم، واللاعب الفلسطيني سامر الهبّاش، وبمُشاركة رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيّد خلدون أبو سليم.

وتحمل هذه البطولة أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في إطار سعيه الدائم لرفع اسم فلسطين عاليًا وبين جميع الدول في المنافسات الدوليّة لرياضة ركوب الأمواج، وذلك رغم قلّة الإمكانات المتوفّرة والظروف التي يعاني منها الفريق الفلسطيني بسبب الحصار المفروض على هذه الرياضة في قطاع غزّة.

#لاعب فلسطيني #المالديف #محمد أبو غانم

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