الاحتلال يشق طريقا استيطانية جديدة في أراضي كفر الديك غرب سلفيت

سلفيت / سما /

شقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريقا استيطانية جديدة في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، بأن جرافتين تابعتين للاحتلال قامتا بشق طريق استيطانية بطول 300 متر في منطقة "ديرية"، لصالح مستوطنة "بدوئيل"، المقامة على أراضي المواطنين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، لمنعهم من الاقتراب من منطقة التجريف، مشيرا إلى أن الأرض التي تم تجريفها لصالح الطريق تعود ملكيتها للمواطنين: عثمان طه، وأحمد علي أحمد، عطا الله أبو علاوي.

وأعرب ناجي عن تخوفه من أن شق الطريق الاستيطانية الجديدة يهدد بالاستيلاء مجددا على الأراضي التي تمر منها.

من جانبه، أكد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أن ممارسات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين واعتداءاتهم تشهد تصاعدا كبيرا في الآونة الأخيرة، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.