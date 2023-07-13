أولى تصريحات فيتور روكي بعد الانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

قال المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي في أولى تصريحاته بعد إعلان برشلونة التوقيع معه بأنه يتطلع للتواجد بقميص البارسا قريبًا وذلك في رسالة عبر الموقع الرسمي للنادي.

أنهى برشلونة بنجاح المفاوضات الطويلة لأجل التعاقد مع المهاجم صاحب الـ18 عامًا، والذي من المقرر أن ينضم إلى صفوف البارسا في يناير 2024.

في عمر 18 عامًا، كان لدى فيتور روكي بالفعل تأثيرًا كبيرًا على فريق أتلتيكو باراناينسي، حيث سجل 22 هدفًا في 66 مباراة، وصعد معه إلى نهائي كأس الليبرتادوريس الموسم الماضي.

علاوة على ذلك، ظهر روكي لأول مرة مع المنتخب البرازيلي في مارس، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يوم بذلك مع أبطال العالم خمس مرات.

وفي أولى تصريحاته عبر الموقع الرسمي قال فيتور روكي: “أنا سعيد جدًا بالتوقيع مع برشلونة، إنه حلم وأصبح حقيقة، النمر الصغير قادم، إلى برشلونة ، أراكم قريبًا، عاش البارسا”.

سيمتد عقد المهاجم البرازيلي الواعد مع برشونة حتى موسم 20302031، وسيكون الشرط الجزائي في عقده بقيمة 500 مليون يورو، ومن المتوقع أن يفعل برشلونة كل ما هو ممكن لأجل تسجيل عقده في يناير.