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رؤوف خليف يفاجئ الجمهور بعد مغادرته beIN SPORTS

الخميس 13 يوليو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رؤوف خليف يفاجئ الجمهور بعد مغادرته beIN SPORTS



وكالات / سما /

وعد المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف، محبيه ومتابعيه بمفاجأة سارة قريبة، بعد مغادرته قنوات (بي إن سبورتس beIN SPORTS) مؤخراً، بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة.

وغرّد رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “من دواعي فخري وسروري تفاعلكم الكبير الذي أفحمني أصدقائي ومتابعي أينما كنتم في كامل أرجاء المعمورة ووعدي لكم بترّقب مفاجأة سارة لن تتأخر عليكم”.

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وفي يونيو الماضي، غادر الثلاثي لخضر بريش وهشام الخلصي ورؤوف خليف ويوسف سيف، قنوات beIN SPORTS؛ بسبب تجاوز سن العمل القانوني في دولة قطر، مع حلول نهاية الموسم الكروي 2022-2023.

وستخسر “بي إن سبورتس” خدمات عدد من عمالقة الإعلام الرياضي العربي لنفس السبب، مثل المقدم أيمن جادة والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمادة، رفقة المعلق القطري يوسف سيف.

ورافق الجمهور العربي هؤلاء المعلقون بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة، شهدت حضورهم في العديد من المناسبات الكبيرة على مستوى الدوريات العالمية والبطولات المهمة.

#رؤوف خليف #beIN SPORTS

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