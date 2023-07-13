ميسي سعيد بقرار تجاهل برشلونة

وكالات / سما /

تحدث الأسطورة ليونيل ميسي، قائد مُنتخب الأرجنتين، عن قرار تجاهل برشلونة للانضمام لنادي إنترميامي الأمريكي.

وكان ميسي قد أدار ظهره لعرض برشلونة من أجل العودة، واختار خوض تجربة اللعب في إنترميامي.

وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”نحن سُعداء بالقرار الذي اتخذناه، ونتطلع لمُواجهة التحدي الجديد”.

وتابع :”عقليتي وذهني لن يشهدا أي تغيير، سأحاول بكل قوتي تقديم أفضل ما لدي من أجل نفسي ومن أجل النادي، ولكي أواصل الأداء بأعلى مستوى”.

وتطرق ميسي للحديث عن مُستقبل علاقته مع مُنتخب الأرجنتين خلال الفترة المُقبلة، واعترف باقتراب مسيرته الدولية من النهاية.

وقال ميسي عن ذلك :”منطقياً وبالنظر للسن فأنا سأغادر المُنتخب الوطني خلال فترة قصيرة، ولكني لا أعرف متى بالضبط ستحين اللحظة”.

وتابع :”أعتقد أن هذا سيحدث حينما يجب أن يحدث، بعد تحقيق كل شيء مؤخراً فإن الأمر الوحيد المُتبقي يتمثل في الاستمتاع، وكما قُلت دائماً فإن الله من سيُقرر متى ستحين اللحظة”.

وكان ميسي قد نجح في غضون عام واحد في تحقيق 3 ألقاب مع الألبيسيليستي بدأت بلقب كوبا أمريكا وتواصلت بلقب الفيناليسما قبل أن تنتهي بلقب كأس العالم.