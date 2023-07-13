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تلميح من نيمار بشأن أخبار انتقاله إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي

الخميس 13 يوليو 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلميح من نيمار بشأن أخبار انتقاله إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

ارتبط نيمار دا سيلفا جونيور، المهاجم البرازيلي الدولي ونجم فريق باريس سان جيرمان بالخروج من العاصمة الفرنسية وسط مشاكله البدنية المستمرة وعدم اتساقه مع الفريق.

كان مستقبل المهاجم البرازيلي عُرضه للنقاش طوال الفترة الماضية، وتم ربط اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك قد يستمر نيمار في النهاية مع البي إس جي.

وربطته التقارير في مرات متعددة بفرق مثل أرسنال، تشيلسي، ليفربول ومانشستر يونايتد، ولكن نيمار أسقط تلمحيًا يشير إلى عكس ذلك عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر البرازيلي صورة حديثة لطائرة خاصة وكتب عليها النجم البرازيلي” بداية الموسم 20232024″، ووضع رموز تعبيرية للعلم الفرنسي.

تُعد هذه إشارة إلى أن اللاعب مستعد للبقاء مع الفريق الفرنسي العاصمي رغم كل هذه التكهنات، بينما كان المدير الفني لويس إنريكي غامضًا بشأن مستقبل نجم برشلونة السابق.

فحينما سُئل المدير الفني الإسباني عن مستقبل نيمار قال: “لم أتحدث مع نيمار بعد ، إذا كان يجب أن يكون جزءًا من مشروعي. هذا النوع من المعلومات أود أن أقدمها لك ، لكنها جزء من المعلومات الداخلية.”

أحرز نيمار 13 هدفًا وصنع 11 هدفًا في 20 مباراة فقط خاضها مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، ولا يزال امام لاعب سانتوس السابق عامين في عقده الحالي.

#نيمار #الدوري الإنجليزي #باريس سان جيرمان

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