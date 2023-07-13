  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اتهام ريال مدريد بعدم إيضاح مدفوعات بقيمة 135 مليون يورو في ميزانيته

الخميس 13 يوليو 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام ريال مدريد بعدم إيضاح مدفوعات بقيمة 135 مليون يورو في ميزانيته



وكالات / سما /

نشرت صحيفة تيليجراف البريطانية تحقيقًا حول الوضع المالي لنادي ريال مدريد، حيث ذكرت به وجود 122 مليون يورو قد سُجلت تحت بند “نفقات تشغيلية أخرى”، ولكن لم يتم إيضاح تلك النفقات في ميزانية النادي الأبيض.

وذكر التقرير بأن 20% من التكاليف لم يتم احتسابها في أحدث النتائج المالية للنادي والتي نُشرت في أكتوبر الماضي، حيث سُجلت كإيرادات وليس دينًا.

وكتبت الصحيفة: “رفض نادي ريال مدريد الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمسألة، بما في ذلك الإدعاء المُحدد بأن النفقات، هي في الواقع، كليًا أو جزئيًا، تعويضات على اتفاق مع ممول أمريكي لبيع عائدات التسويق المستقبلية”.

وسلطت الصحيفة البريطانية الاتفاق الموقع مع Providence Equity ، وهو صندوق استثماري أمريكي قدم للنادي نقودًا مقابل بيع إيرادات مستقبلية.

ومع ذلك أوضح المصدر بأنه لا يوجد في الاتفاق مع بروفيدنس ما يشير إلى أنه غير قانوني، على الرغم من أنه سيكون من المشكوك به أن يتوافق مع الضوابط المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كان النادي الإسباني العاصمي قد تمت الإشادة به لقدرته على النجاء من تأثير فترة وباء فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على الأندية، وقد نجحت إدارة فلورنتينو بيريز في بيع 30% من الدخل من ملعب سانتياجو برنابيو لـ20 سنة قادمة، وذلك مقابل 260 مليون يورو، ولكن سينتظر البعض إجابات من إدارة بيريز بخصوص تحقيق صحيفة تيليجراف الأخير.

#ريال مدريد #فلورنتينو بيريز

الأكثر قراءة اليوم

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

ترامب يسخر من نتنياهو..

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة

بالفيديو: إصابة 3 عناصر من حزب الله في عدوان إسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

هتافات "فلسطين فلسطين" توقف مباراة ماكابي حيفا في دوري الأبطال (فيديو)

خلال ساعات.. 3 قتلى في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين

الأخبار الرئيسية

2023-07-13_07-47-38_078620

نصرالله جاهزٌ للمعركة وصمت الجيش الإسرائيلي أمام “استفزازات” حزب الله سينتهي قريباً..

وزراء إسرائيليون : بايدن يتصرف تجاه نتنياهو بصورة غير نزيهة ومهينة ويقلل من كرامته

image_processing20230602-258151-54bzrf

نسخ نموذج غزة .. قلق إسرائيلي من صواريخ الضفة الغربية

"إسرائيل" تتجه لمعاقبة "العفو الدولية" بسبب مواقفها

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية