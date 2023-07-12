  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخميس 13 يوليو 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

#المسجد الأقصى #القدس #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

ترامب يسخر من نتنياهو..

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة

بالفيديو: إصابة 3 عناصر من حزب الله في عدوان إسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

هتافات "فلسطين فلسطين" توقف مباراة ماكابي حيفا في دوري الأبطال (فيديو)

خلال ساعات.. 3 قتلى في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين

الأخبار الرئيسية

image_processing20230602-258151-54bzrf

نسخ نموذج غزة .. قلق إسرائيلي من صواريخ الضفة الغربية

"إسرائيل" تتجه لمعاقبة "العفو الدولية" بسبب مواقفها

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة

photo_2023-07-12_20-04-18

نصرالله : الغجر لن تُترك للإسرائيلي وسنرد إذا وقع اعتداء على الخيمة

ترامب يسخر من نتنياهو..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية