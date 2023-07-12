5 قتلى بغضون 24 ساعة: قتيل بجريمة إطلاق نار بالطيرة

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب ساري عزام ناصر (25 عاما) صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في بلدة الطيرة في المثلث الجنوبي، وهي جريمة القتل الرابعة التي تسجل بالبلدات العربية بغضون الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في ساعات الصباح بلاغا عن جريح في الطيرة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان.

وأقر الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة، وفاة شاب في منتصف العشرينيات من عمره، تأثرا بإصابته بجراح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث وصل طاقم المعهد الجنائي إلى موقع الجريمة، وشرع في جمع الأدلة في إطار التحقيق، دون أن تعلن الشرطة تنفيذ أي اعتقالات.

ومساء الأربعاء، قتل 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار، ارتكبت خلال ساعات قليلة، في شفاعمرو، والناصرة، وعارة، لترتفع بذلك حصيلة جرائم القتل التي شهدتها البلدات العربية منذ صباح الأربعاء، إلى أربع جرائم، ومع جريمة القتل في الطيرة، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت منذ مطلع العام الجاري، 115 قتيلا.

ففي الناصرة، قتل شاب في العشرينيات من العمر، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في حي البشارة في المدينة الناصرة، فيما قتل شخص في الخمسينات من عمره في جريمة منفصلة، ارتكبت في وقت لاحق، في بلدة عارة، وبعد ذلك بوقت وجيز، قتل ثالث في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت في شفاعمرو.

وصباح أمس الأربعاء، قتل شاب في الثلاثينات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع؛ ومساء الثلاثاء، قتل طبيب أسنان، في جريمة إطلاق نار في بلدة جت.