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نسخ نموذج غزة .. قلق إسرائيلي من صواريخ الضفة الغربية

الخميس 13 يوليو 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نسخ نموذج غزة .. قلق إسرائيلي من صواريخ الضفة الغربية



ينظر الجيش الإسرائيلي، بقلق إلى محاولات إطلاق الصواريخ من شمال الضفة الغربية إلى مستوطنات وبلدات إسرائيلية قريبة.

وتقول صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن الصواريخ التي تطلق حاليًا هي بدائية، لكن هناك نوايا واضحة لدى التنظيمات الفلسطينية لنسخ نموذج غزة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه في غضون شهرين، تم رصد 4 محاولات لإطلاق صواريخ، وفي كل مرة يبدو تتحسن عمليات الإطلاق ونوعية المواد المستخدمة بالصواريخ، حيث كانت البداية بصواريخ بدائية جدًا، ولكن في آخر مرتين الصواريخ تمكنت من الوصول لمسافة أكبر.

وقال الضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي والقائد السابق لفرقة الضفة الغربية يتسحاق غيرشون، إن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أنه في الانتفاضة الثانية قاد عملية لمداهمة معمل لتصنيع الصواريخ في شمال الضفة، ولذلك لم يفاجأ بالمحاولة الجديدة التي وصفها بأنها "خط أحمر".

وتشير الصحيفة إلى أنه لم يعرف من يقف وراء إطلاق الصواريخ، لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوقع تنفيذ عملية كبيرة أخرى في جنين للقضاء على هذا "الإرهاب"، وفق وصفها.

ولفتت إلى أنه في ظل حالة القلق في أوساط المستوطنين من سكان مستوطنات شمال الضفة الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية وضع نظام "صفارات الإنذار" فيها على غرار مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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