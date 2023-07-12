تصدرت جولة الرئيس محمود عباس في مدينة جنين ومخيمها عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس: سنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل وسنقطع اليد التي تعبث بوحدة شعبنا وأمنه
- أبو ردينة: الرئيس يولي مخيم جنين اهتماماً شديداً مستمراً
- اشتية يتفقد جرحى عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها
- فوز فلسطين بالمركز الأول في البطولة العربية للحساب الذهني
- الاقتصاد الوطني تحذر من استهلاك "كريمة" إسرائيلية
- فعاليات تؤكد أهمية جولة الرئيس لمخيم جنين بتعزيز صمود المواطنين
- إصابات واعتقالات وهدم وتجريف في الضفة والاحتلال يداهم محل صرافة في ترمسعيا
- نتنياهو يبحث إرجاء خطة حكومته لإضعاف القضاء وعريضة تؤيد رفض الخدمة في الاحتياط
- خبراء الأمم المتحدة: إخلاء الاحتلال القسري لعائلات من القدس الشرقية قد يرتقي لجرائم حرب
* "الأيام":
- الرئيس يتفقد مخيم جنين: سنبقى صامدين ولن نرحل ولن نقبل الاعتداء من أحد
- خبراء الأمم المتحدة: إخلاء الاحتلال لعائلات مقدسية قد يرتقي لجرائم حرب
- إصابة العشرات خلال التصدي لاقتحامات في نابلس والدهيشة وعقبة جبر وترمسعيا
- مستوطنون يجرفون أراضي في كفر الديك ويعتدون على المواطنين في عين الساكوت
- الاحتلال يعتقل ستة شبان من المغير بزعم تنفيذ عمليات
- أضرار بمركبة مستوطن بعد تعرضها لإطلاق نار قرب قلقيلية
- إسرائيل: لا علم لنا بقرار أميركي بتقييم العلاقة مع حكومة نتنياهو
- أهالي كوبر يطردون مستوطنين حاولوا إقامة بؤرة في أراضيهم
* "القدس":
- الرئيس: مخيم جنين أيقونة البطولة والصمود وسنعيده "كما كان وأفضل"
- إصابات وهدم وتجريف واقتلاع عشرات الأشجار
- "أوتشا": الاحتلال هدم 38 مبنى وأصاب 1310 فلسطينيين خلال أسبوعين
- لجنة إسرائيلية تصادق على قانون يلحق أضراراً بالاقتصاد الفلسطيني
- الاحتلال يصادر 650 ألف شيقل من محل للصرافة في ترمسعيا
- أهالي كوبر يطردون مستوطنين حاولوا إقامة بؤرة جديدة