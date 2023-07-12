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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 13 يوليو 2023 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدرت جولة الرئيس محمود عباس في مدينة جنين ومخيمها عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: سنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل وسنقطع اليد التي تعبث بوحدة شعبنا وأمنه

- أبو ردينة: الرئيس يولي مخيم جنين اهتماماً شديداً مستمراً

- اشتية يتفقد جرحى عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

- فوز فلسطين بالمركز الأول في البطولة العربية للحساب الذهني

- الاقتصاد الوطني تحذر من استهلاك "كريمة" إسرائيلية

- فعاليات تؤكد أهمية جولة الرئيس لمخيم جنين بتعزيز صمود المواطنين

- إصابات واعتقالات وهدم وتجريف في الضفة والاحتلال يداهم محل صرافة في ترمسعيا

- نتنياهو يبحث إرجاء خطة حكومته لإضعاف القضاء وعريضة تؤيد رفض الخدمة في الاحتياط

- خبراء الأمم المتحدة: إخلاء الاحتلال القسري لعائلات من القدس الشرقية قد يرتقي لجرائم حرب

* "الأيام":

- الرئيس يتفقد مخيم جنين: سنبقى صامدين ولن نرحل ولن نقبل الاعتداء من أحد

- خبراء الأمم المتحدة: إخلاء الاحتلال لعائلات مقدسية قد يرتقي لجرائم حرب

- إصابة العشرات خلال التصدي لاقتحامات في نابلس والدهيشة وعقبة جبر وترمسعيا

- مستوطنون يجرفون أراضي في كفر الديك ويعتدون على المواطنين في عين الساكوت

- الاحتلال يعتقل ستة شبان من المغير بزعم تنفيذ عمليات

- أضرار بمركبة مستوطن بعد تعرضها لإطلاق نار قرب قلقيلية

- إسرائيل: لا علم لنا بقرار أميركي بتقييم العلاقة مع حكومة نتنياهو

- أهالي كوبر يطردون مستوطنين حاولوا إقامة بؤرة في أراضيهم

* "القدس":

- الرئيس: مخيم جنين أيقونة البطولة والصمود وسنعيده "كما كان وأفضل"

- إصابات وهدم وتجريف واقتلاع عشرات الأشجار

- "أوتشا": الاحتلال هدم 38 مبنى وأصاب 1310 فلسطينيين خلال أسبوعين

- لجنة إسرائيلية تصادق على قانون يلحق أضراراً بالاقتصاد الفلسطيني

- الاحتلال يصادر 650 ألف شيقل من محل للصرافة في ترمسعيا

- أهالي كوبر يطردون مستوطنين حاولوا إقامة بؤرة جديدة

#الصحف الفلسطينية

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