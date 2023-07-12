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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من قبيا وبيرزيت

الخميس 13 يوليو 2023 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين من قرية قبيا، وبلدة بيرزيت في محافظة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في قبيا واعتقلت كلاً من: شادي محمد ناصر، وأحمد كمال دار ناصر، ومصعب الخير غيظان، وحسين أشرف دلول.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً الشاب عماد عصفور بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة بيرزيت.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وحي بطن الهوى بالمدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#رام الله #الاحتلال #قبيا #بيرزيت

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