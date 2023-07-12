قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت تلك القوات، العديد من منازل المواطنين في قرية قبيا قضاء رام الله، واعتقلت، شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان.

فيما اعتقل الشاب عماد عصفور خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي نابلس، اعتقل المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، فيما اعتقل المحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا.

وفي الخليل، اعتقل المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير.

وشهدت عدة مناطق أخرى، سلسلة اقتحامات ومداهمات، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من قبل المقاومين في نابلس ومناطق أخرى.