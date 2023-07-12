  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 13 يوليو 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت تلك القوات، العديد من منازل المواطنين في قرية قبيا قضاء رام الله، واعتقلت، شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان.

فيما اعتقل  الشاب عماد عصفور خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي نابلس، اعتقل المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، فيما اعتقل المحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا.

وفي الخليل، اعتقل المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير.

وشهدت عدة مناطق أخرى، سلسلة اقتحامات ومداهمات، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من قبل المقاومين في نابلس ومناطق أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

ترامب يسخر من نتنياهو..

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

بالفيديو: إصابة 3 عناصر من حزب الله في عدوان إسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

هتافات "فلسطين فلسطين" توقف مباراة ماكابي حيفا في دوري الأبطال (فيديو)

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة

إدارة بايدن "تعيد تقييم" العلاقات مع حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلق على تصريحات نصر الله الأخيرة

photo_2023-07-12_20-04-18

نصرالله : الغجر لن تُترك للإسرائيلي وسنرد إذا وقع اعتداء على الخيمة

ترامب يسخر من نتنياهو..

خلال ساعات.. 3 قتلى في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية