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تعرف على الدول الرافضة لقرار إدانة تدنيس القرآن في الأمم المتحدة

الخميس 13 يوليو 2023 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الدول الرافضة لقرار إدانة تدنيس القرآن في الأمم المتحدة



وكالات/سما/

سجلت العديد من الدول امتناعها عن إدانة الاعتداءات التي استهدفت القرآن مؤخرا، ومنها من رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما تحفظت أخرى عن التصويت.

وشارك اليوم الأربعاء، 47 من أعضاء المجلس في التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن، ووصفها بـ "كراهية ضد الدين"، حيث حظي الأمر بتأييد 28 عضوا ومعارضة 12، فيما امتنع 7 عن التصويت.


ورفضت كل من بلجيكا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تأييد مشروع القرار، وذلك في جلسة خاصة عقدت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان الأممي، على خلفية حادثة حرق القرآن في عيد الأضحى في السويد.

من جهة أخرى، امتنعت كل من باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي والبنين عن التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تمتلك حق التصويت في المجلس، لأنها تحمل صفة مراقب.

#تدنيس القران #السوييد

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