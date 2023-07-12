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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

الخميس 13 يوليو 2023 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين



جنين/سما/

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين العزّل، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفيرت، كما أعاقت تحركات المواطنين جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أعاقت تحركات المواطنين على الشارع الرئيس الرابط بين جنين ونابلس، بالقرب من بلدة سيلة الظهر.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

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#جنين

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