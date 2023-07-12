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الاحتلال يتسبب بحريق منزل في سلوان ويعتقل شابين من أبو ديس

الخميس 13 يوليو 2023 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتسبب بحريق منزل في سلوان ويعتقل شابين من أبو ديس



القدس المحتلة/سما/

 تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باندلاع حريق في منزل ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت سلوان، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الغاز السامة اتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدلى لاندلاع حريق بأحد المنازل.

ةعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- خلال تواجدهما في الشارع الرئيس.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#سلوان

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