"إسرائيل" تتهم إيران بمحاولة تفجير سفارتها لدى أذربيجان

القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأربعاء، إيران، بالوقوف وراء محاولة لتفجير السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، وذلك في أعقاب التقارير حول إحباط محاولة هجوم على مقرّ السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو.

وجاءت تصريحات كوهين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي، وقال إن "إيران موّلت الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان"، مشيرا إلى أن عناصر الخلية "تلقوا تعليمات من طهران".

ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى "تشكيل جبهة موحدة لمحاربة إيران وانتشار الإرهاب في العالم".



وأفادت تقارير إسرائيلية، الثلاثاء، أن السلطات في أذربيجان اعتقلت مواطنا أجنبيا من أفغانستان، بعد الاشتباه في أنه كان يخطط لمهاجمة سفارة أجنبية، ضمن عمليات "بحث وتحري وتحقيق رامية إلى مكافحة عمليات الإرهاب".

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن أفغاني كان يخطط بالتواطؤ المسبق مع أشخاص آخرين لارتكاب ما وصفته بـ"عمل إرهابي" في جمهورية أذربيجان، بحسب وكالة الأنباء الأذرية.