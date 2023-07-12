  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تتهم إيران بمحاولة تفجير سفارتها لدى أذربيجان

الأربعاء 12 يوليو 2023 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تتهم إيران بمحاولة تفجير سفارتها لدى أذربيجان



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأربعاء، إيران، بالوقوف وراء محاولة لتفجير السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، وذلك في أعقاب التقارير حول إحباط محاولة هجوم على مقرّ السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو.

وجاءت تصريحات كوهين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي، وقال إن "إيران موّلت الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان"، مشيرا إلى أن عناصر الخلية "تلقوا تعليمات من طهران".

ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى "تشكيل جبهة موحدة لمحاربة إيران وانتشار الإرهاب في العالم".


وأفادت تقارير إسرائيلية، الثلاثاء، أن السلطات في أذربيجان اعتقلت مواطنا أجنبيا من أفغانستان، بعد الاشتباه في أنه كان يخطط لمهاجمة سفارة أجنبية، ضمن عمليات "بحث وتحري وتحقيق رامية إلى مكافحة عمليات الإرهاب".

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن أفغاني كان يخطط بالتواطؤ المسبق مع أشخاص آخرين لارتكاب ما وصفته بـ"عمل إرهابي" في جمهورية أذربيجان، بحسب وكالة الأنباء الأذرية.

#ايران #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

بالفيديو: إصابة 3 عناصر من حزب الله في عدوان إسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

أسعار صرف العملات

إدارة بايدن "تعيد تقييم" العلاقات مع حكومة نتنياهو

مشروع قانون جديد بالكنيست يهدف للإضرار بالسلطة الفلسطينية اقتصاديًا

الكشف عن نهجين متصارعين داخل الحكومة الإسرائيلية يعيقان التصدي للمقاومة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-12_20-04-18

نصرالله : الغجر لن تُترك للإسرائيلي وسنرد إذا وقع اعتداء على الخيمة

ترامب يسخر من نتنياهو..

خلال ساعات.. 3 قتلى في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين

"العمل الحكومي" بغزة تعلن عن عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية