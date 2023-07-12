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غالانت يصعد اللهجة ضد إيران قبيل وصوله إلى أذربيجان

الأربعاء 12 يوليو 2023 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يصعد اللهجة ضد إيران قبيل وصوله إلى أذربيجان



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه سيعمل على تحذير المسؤولين في أذربيجان مما وصفها بـ"أنشطة طهران الخبيثة"، وذلك قبيل مغادرته في زيارة رسمية إلى باكو.

وجاء تصريح الوزير غالانت في بيان قبيل مغادرته باتجاه أذربيجان، التي تتمتع بحدود مشتركة مع إيران، معتبرا أن "هذه الزيارة هي خطوة أخرى في إطار العلاقات المتنامية باستمرار بين إسرائيل وأذربيجان".


وأضاف غالانت أنه "سيعرض على الأذريين الخطر الشامل المتمثل في امتلاك أسلحة نووية في أيدي إيران"، بالإضافة إلى مشاركة تفاصيل حول "الإجراءات الخطيرة التي تتخذها إيران على حدود إسرائيل، وتحاول القيام بها داخل إسرائيل. وكذلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ووصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، نهاية مايو الماضي، إلى العاصمة الأذرية باكو، في زيارة دولة بدعوة من رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسط حراسة مشدّدة خشية من هجوم إيراني.

ووصف هرتسوغ أذربيجان بأنها "ودودة ومهمة ودولة رئيسية، ولدينا الكثير من مجالات التعاون".

#غالانت

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