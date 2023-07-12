نادي الأسير: المعتقل أمين جرابعة يواصل إضرابه عن الطعام

رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير، أنّ المعتقل الإداري أمين جرابعة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، منذ تسعة أيام، حيث شرع بالإضراب منذ الرابع من تموز الجاري.

وذكر نادي الأسير، أنّ المعتقل جرابعة (20 عامًا)، من بلدة بيتين/ رام الله، اعتقله الاحتلال منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس القادم.

وبين نادي الأسير، أنّ الأسير جرابعة، يقبع في زنازين سجن (عوفر)، حيث جرى نقله عقب إعلانه للإضراب عن الطعام.

وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، وأضاف أن هذا الإضراب يأتي مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ، وتصاعد أعداد المعتقلين الإداريين.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ 1132، بينهم (18) طفلًا، وثلاث أسيرات.