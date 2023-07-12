  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: المعتقل أمين جرابعة يواصل إضرابه عن الطعام

الأربعاء 12 يوليو 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: المعتقل أمين جرابعة يواصل إضرابه عن الطعام



رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير، أنّ المعتقل الإداري أمين جرابعة،  يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، منذ تسعة أيام، حيث شرع بالإضراب منذ الرابع من تموز الجاري. 

وذكر نادي الأسير، أنّ المعتقل جرابعة (20 عامًا)، من بلدة بيتين/ رام الله، اعتقله الاحتلال منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس القادم. 

وبين نادي الأسير، أنّ الأسير جرابعة، يقبع في زنازين سجن (عوفر)، حيث جرى نقله عقب إعلانه للإضراب عن الطعام. 

وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، وأضاف أن هذا الإضراب يأتي مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ، وتصاعد أعداد المعتقلين الإداريين.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ 1132، بينهم (18) طفلًا، وثلاث أسيرات.

#امين جرابعة

الأكثر قراءة اليوم

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

بالفيديو: إصابة 3 عناصر من حزب الله في عدوان إسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

أسعار صرف العملات

إدارة بايدن "تعيد تقييم" العلاقات مع حكومة نتنياهو

مشروع قانون جديد بالكنيست يهدف للإضرار بالسلطة الفلسطينية اقتصاديًا

الكشف عن نهجين متصارعين داخل الحكومة الإسرائيلية يعيقان التصدي للمقاومة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-12_20-04-18

نصرالله : الغجر لن تُترك للإسرائيلي وسنرد إذا وقع اعتداء على الخيمة

ترامب يسخر من نتنياهو..

خلال ساعات.. 3 قتلى في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين

"العمل الحكومي" بغزة تعلن عن عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية