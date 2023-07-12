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نادي الأسير: حالة من التوتر لا تزال قائمة في "سجن النقب"

الأربعاء 12 يوليو 2023 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: حالة من التوتر لا تزال قائمة في "سجن النقب"



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، "إنّ حالة من التوتر ما تزال قائمة في سجن النقب الصحراوي، بعد عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في قسم (4)، وما رافقها من عمليات نقل وتفتيش واسعة".

وأكد النادي في بيان له، أن الأسرى، وردًا على ما أقدمت عليه الإدارة، قرروا بلورة خطوات احتجاجية رافضة لعمليات التنكيل المستمرة بحقّهم. 

يذكر أن قوات القمع اقتحمت يوم أمس قسم (4) في سجن (النقب)، وشرعت بنقل الأسرى القابعين فيه، في خطوة تنكيلية انتقامية بحق الأسرى، وذلك بعد الاحتجاجات التي نفذها الأسرى، ردًا على مماطلة إدارة السّجن في نقل الأسير رائد بدوان للعيادة إثر تدهور طرأ على وضعه الصحيّ، قبل عدة أيام.

#سجن النقب

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