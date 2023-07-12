جويلس: الحكومة تسعى لتوفير فرص العمل وتعزيز التعليم المهني والتقني

رام الله/سما/

أكد رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، زياد جويلس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى إلى توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، لذلك فهي سعت إلى انشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب والمهني والتقني بموجب قرار بقانون رقم 4 لسنة 2021.

جاءت تأكيدات د. جويلس، هذ في كلمة له نيابة عن دولة رئيس الوزراء في احتفالية اليوم الفلسطيني لمهارات الشباب، الذي نظمته جمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في فندق الكرمل في رام الله.

وأضاف د. جويلس: إيمان الحكومة الراسخ بالتعليم المهني والتقني دفعها إلى إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني، وكلفتها بمتابعة ملف المهارات على المستوى المهني والمستويات كافة، خاصة مهارات القرن الواحد والعشرين ومهارات الذكاء الإصطناعي والإتصال والتواصل ومهارات التفكير النقدي وبناء الفريق والمهارات الحياتية الأخرى، وأنشأت الجامعة التخصصية المهنية الأولى في فلسطين لتشكل الحاضنة الوطنية للتدريب المهني.

وأضاف د. جويلس: إن الحكومة تدرك أهمية ملف المهارات والتعليم المهني والتقني، لتمكين الشباب من الإنخراط في سوق العمل المحلية والعالمية، لذلك أنشأت الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني وجامعة نابلس التقنية.

وتابع د. جويلس: نحيي اليوم الفلسطيني لمهارات الشباب في الوقت الذي يحيي فيه العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف في الخامس عشر من تموز من كل عام إلتزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص الصادر في العام 2014.

وأضاف د. جويلس: يقام هذا اليوم لأول مرة في فلسطين ونحن في الحكومة الفلسطينية نشجع وندعم هذا اليوم ليس من منطلق الإحتفال به وإنما لتسليط الضوء على أهمية المهارات في حياة الشباب وخاصة في العصر الذي يصنف على أنه عصر المهارات.

وأكد د. جويلس أنه إنسجاما مع أهداف اليوم العاملي لمهارات الشباب، فإن الحكومة تتطلع وشركاءها المحليين من المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى بناء منظومة قوية لمهارات الشباب، من خلال فتح حوار مهني بين صانعي السياسات من جهة، ومقدمي الخدمات والمستفيدين من جهة أخرى، لضمان تقديم أفضل الخدمات، التي تتوائم وإحتياجات سوق العمل الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة تشجع كل المبادرات الفردية والجماعية التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتوسع في هذا المجال وتنويع الخدمات لتتلاءم وإحتياجات كافة الشرائح.