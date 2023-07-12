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الاحتلال يفرض عقوبات جديدة بحق الأسير جرادات من السيلة الحارثية

الأربعاء 12 يوليو 2023 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرض عقوبات جديدة بحق الأسير جرادات من السيلة الحارثية



رام الله/سما/

فرضت إدارة مصلحة سجون الاحتلال، عقوبات جديدة بحق الأسير المعزول إياد إبراهيم جرادات (39 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين، تمثلت بمنع الزيارة والكانتينة وفرضت غرامة مالية أيضًا بحقه، وهو حاليًا يقبع في عزل سجن أيالون.


وأوضح الأسير إياد جرادات، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال فرضت عليه عقوبات تعسفية حيث عاقبته بالعزل في زنازين معتقل الجلمة لمدة 20 يومًا في زنزانة وصفها بالقبر لافتقارها لأدنى مقومات الحياة الإنسانية حيث تسببت له بأورام في جسده بسبب الحساسية والمكان الغير صحي في زنازين العزل، وبعد ذلك تم نقله إلى عزل سجن أيالون، لافتًا إلى أن إدارة السجن فرضت عليه عقوبات جديدة تمثلت بمنع الكانتينة لمدة 3 شهور ومنع الزيارات لمدة 3 شهور أيضًا بالإضافة إلى غرامة مقدارها 500 شيكل.


وأشار، إلى أنه عندما أحضروه إلى زنازين سجن أيالون وعلم من في الزنازين (السجناء المدنيين اليهود) أنه أسير أمني فلسطيني قاموا بسب النبي محمد صلَّ الله عليه وسلم عدة مرات، بالإضافة لتوجيه الشتائم وذلك تحت مرأى ومسمع السجانين.


الجدير بالذكر، أن الأسير إياد جرادات ولد بتاريخ 28/05/1984م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 11/05/2003م، ووجهت له سلطات الاحتلال مع عدد من الأسرى تهمة مساعدة أسرى نفق جلبوع الذين انتزعوا حريتهم وأعيد اعتقالهم بعد مطاردة استمرت لأيام، وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا جائرًا إضافيًا عليهم بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل على كل واحد منهم يضافوا لأحكامهم السابقة.

بدوره، وجه الأسير المعزول محمد العارضة أحد أبطال أسرى نفق الحرية "جلبوع" رسالة إلى أهالي مخيم جنين، حيا فيها صمودهم الاسطوري والبطولي، والذي جعلهم عنوان الوحدة وماكينة الصهر لكل التيارات، قائلاً: " أنتم قبلة الوحدة ونموذج لما يريده كل الفلسطينيون".


وأضاف: "أيها المقاتلون نقبل الأرض تحت أقدامكم، نشد على أياديكم بالدعاء والذكر وعلى كل من يستطيع الوقوف معكم بكل شيء وصمود وتطور لهذه الحالة ، وأنه لو سلم المخيم وترك مرة أخرى لوحده من قبل ومن بعد هذه الأسطورة سندفع ثمن كبير".

#اياد جرادات

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