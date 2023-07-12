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باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين

الأربعاء 12 يوليو 2023 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تقدم 600 منحة دراسية لفلسطين



إسلام أباد/سما/

 ‏قدمت الجمهورية الباكستانية، 600 مقعد ومنحة دراسية للشعب الفلسطيني، في 50 تخصصا بدرجة البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك دورات تدريبية وبرامج الزمالة.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الأربعاء، عن شكرها وتقديرها لما قدمته وتقدمه باكستان الشقيقة في كافة المجالات المختلفة، ووقوفها الدائم والداعم لشعبنا الفلسطيني، ومنها الدعم التعليمي حيث قدمت برنامجا دراسيا متكاملا للطلبة والباحثين والمتدربين.

وجاءت هذه المنحة بالتعاون بين رابطة الجامعات الخاصة الباكستانية ومنظمة "الكومستيك"، وسفارة دولة فلسطين لدى باكستان، وبرعاية الرئيس الباكستاني عارف علوي، والأمين العام للكومستيك إقبال شودري.

وتم تقديم مجموعة من المقاعد والمنح من الحكومة الباكستانية في مجالات: الطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة الزراعية النباتية، والحيوانية، والأسماك.

#باكستان #منحة

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