مدير عمليات أونروا بغزة يزور قيادة فتح "التيار الاصلاحي"بساحة غزة لبحث التعاون المشترك

غزة/سما/

زار وفدٌ رفيعٌ من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مقر قيادة حركة فتح بساحة غزة، لمناقشة أحوال اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبحث سبل التعاون المشترك.

واستقبل القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح د. أسامة الفرا، وأمين سر قيادة حركة فتح بساحة غزة، الدكتور صلاح العويصي وكوادر الساحة، الوفد الضيف، الذي ترأسه مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقطاع غزة، توماس وايت.

وأكد الفرا أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود متابعة أوضاع اللاجئين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر به القضية الفلسطينية.

وكشف أن تيار الإصلاح الديمقراطي يبذل جهوداً كبيرة على كل المستويات، في جهة متابعة القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينيين على امتداد تواجدهم في الداخل والشتات، إيماناً بأهمية قضية اللاجئين ومحوريتها في مشروع حرية شعبنا واستقلاله.

وأكد أمين سر قيادة حركة فتح بساحة غزة، الدكتور صلاح العويصي، أن اللقاء كان مثمراً، وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تؤرق واقع اللاجئين، وأهمية استمرار وكالة الغوث في تقديم خدماتها، والقيام بدورها الذي أنشئت لأجل تحقيقه، استناداً للقرارات الأممية.

وقال العويصي: “ستظل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ثابتاً من ثوابت شعبنا الكبرى، وستظل على سلم أولويات حركة فتح بساحة غزة، خاصة وأن قضية اللاجئين تحظى باهتمام خاص من قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، برئاسة الأخ القائد محمد دحلان.

ووجه مدير عمليات وكالة الغوث بقطاع غزة، توماس وايت، والوفد المرافق له، الشكر لقيادة حركة فتح بساحة غزة، على حسن الاستقبال؛ مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الحركة في الاهتمام بقضايا اللاجئين، وتقديم جهود كبيرة في التخفيف من اعبائهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أونروا.