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الاقتصاد تحذر من استهلاك كريمة إسرائيلية

الأربعاء 12 يوليو 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تحذر من استهلاك كريمة إسرائيلية



رام الله/سما/

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، المواطنين من استخدام كريمة "تنوفا" من إنتاج شركة "تنوفا" الإسرائيلية لإنتاج مشتقات الحليب بنسبة دسم 38%، تستخدم في تصنيع الحلويات لمخاطرها الصحية على المواطنين.

ويأتي التحذير الاحترازي بعد وجود عيوب تصنيعية في عبوات المنتج المرفق، والذي يتسبب في تلف المنتج قبل تاريخ الانتهاء المحدد بـ 28/10/2023 ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وتحديدا في العلب وزن 250 مل.

وبينت الوزارة في بيانها أن الإدارة العامة لحماية المستهلك، اتخذت الإجراءات الاحترازية مع الشركة المذكورة لضمان خلو السوق من هذا المنتج.

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