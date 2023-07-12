  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يتفقد جرحى عدوان الاحتلال على جنين

الأربعاء 12 يوليو 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتفقد جرحى عدوان الاحتلال على جنين



رام الله/سما/

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، جرحى عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين، وعددا من المرضى، خلال جولة أجراها في مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا التخصصي اليوم الأربعاء، برفقة وزيرة الصحة مي كيلة ووزير الزراعة رياض العطاري.

وتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للجرحى والمرضى، موعزا بتقديم كافة سبل العلاج لهم، مؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لبلوغ أهدافه، بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

هذا وقد رافق رئيس الوزراء، سيادة الرئيس محمود عباس في جولته في مدينة ومخيم جنين صباح اليوم الأربعاء، حيث وضع سيادة إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين، كما تفقد سيادته آثار الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي الأخير، واطلع على سير العمل في إعادة إعمار المخيم.

ـــــــــ

#محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

روسيا: "الحرب العالمية الثالثة تقترب"

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

أسعار صرف العملات

اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

مقتل ابن شقيق نائب رئيس بلدية الناصرة في جريمة إطلاق النار

photo_2023-07-12_16-19-21

أضرار بمركبة مستوطن بعد تعرضها لاطلاق نار قرب قلقيلية

"العمل الحكومي" بغزة تعلن عن عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

photo_2023-07-12_15-41-42

بالفيديو: إصابة 3 عناصر من حزب الله في عدوان إسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية

تنزيل (25)

الكشف عن نهجين متصارعين داخل الحكومة الإسرائيلية يعيقان التصدي للمقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية