اشتية يتفقد جرحى عدوان الاحتلال على جنين

رام الله/سما/

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، جرحى عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين، وعددا من المرضى، خلال جولة أجراها في مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا التخصصي اليوم الأربعاء، برفقة وزيرة الصحة مي كيلة ووزير الزراعة رياض العطاري.

وتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للجرحى والمرضى، موعزا بتقديم كافة سبل العلاج لهم، مؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لبلوغ أهدافه، بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

هذا وقد رافق رئيس الوزراء، سيادة الرئيس محمود عباس في جولته في مدينة ومخيم جنين صباح اليوم الأربعاء، حيث وضع سيادة إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين، كما تفقد سيادته آثار الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي الأخير، واطلع على سير العمل في إعادة إعمار المخيم.

ـــــــــ