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جنرال إسرائيلي يحذر من كارثة محتملة في الحرب القادمة

الأربعاء 12 يوليو 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي يحذر من كارثة محتملة في الحرب القادمة



القدس المحتلة/سما/

حذر القائد السابق للكليات العسكرية ومفوض قبول الجنود الإسرائيليين، اللواء الاحتياط يتسحاق بريك، من كارثة محتملة في الحرب القادمة.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن بريك قوله، "إن أي حرب متعددة الجبهات قادمة ستكون هناك فوضى عارمه داخل إسرائيل بسبب عدم استعداد الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية في مواجهة سيناريوهات التهديد للجبهة الداخلية.

ووفقاً للقناة العبرية، أشار بريك: إلى ان إسرائيل ستغرق في فوضى أسوأ من الأحداث التي وقعت في المدن المختلطة إبان "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة في مايو عام 2021"

وأضاف، "في الحرب متعددة الجبهات المقبلة ستكون حربًا شاملة، وسيتم إطلاق 3500 صاروخًا علينا يوميًا".

وتابع بريك، "فلسطينيو الداخل يمتلكون 400 ألف قطعة سلاح، ولديهم مخابئ للذخيرة سرقوها من الجيش الإسرائيلي، سيدخلون إلى المدن مثل الناصرة، حيفا عكا اللد، كل المدن، بما في ذلك المدن الأخرى، ويطلقون النار على كل ما يقف أمامهم".

#اسرائيل

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