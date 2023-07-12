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المحكمة العسكرية تُمهِل متهمًا من رفح 10 أيام لتسليم نفسه

الأربعاء 12 يوليو 2023 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العسكرية تُمهِل متهمًا من رفح 10 أيام لتسليم نفسه



رفح/سما/

 

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، متهمًا من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، عشرة أيام لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وقررت المحكمة، إمهال المتهم محمد نبيل عبد الرحمن قشطة، هوية رقم (401088331) سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 11/07/2023م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.


وشددت على أنّه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فارًا من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابيًا، داعيةً كل من يعلم بمحل وجوده إلى أن يخبر عنه، واعتبرت من لا يبلغ عنه متسترًا على مجرم فارّ من وجه العدالة.

 

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#المحكمة العسكرية #رفح

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