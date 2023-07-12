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"الإعلام الحكومي" يُصدر ورقة حقائق حول الآثار الكارثية لحصار غزة

الأربعاء 12 يوليو 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام الحكومي" يُصدر ورقة حقائق حول الآثار الكارثية لحصار غزة



غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، ورقة حقائق حول " الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة 2006م – 2023م".

وتتضمن ورقة الحقائق التي تقع في 20 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، أبرز عشرة مؤشرات كان للحصار أثراً بالغاً عليها وضرراً حقيقياً تجاهها، وتتمثل في الآتي: الواقع السياسي والدبلوماسي، والواقع الصحي والنفسي، والفقر والأمن الغذائي، والبطالة والخريجين، والواقع المائي والبيئي، وإعادة الإعمار، والاقتصاد المحلي والأثر المالي، والواقع الزراعي وحركة الصيد، وحركة المعابر، والبنية التحتية والكهرباء.

وذكر المكتب، أن الهدف من إعداد الورقة هو إبراز حجم جريمة الحصار المفروض على القطاع والذي يطبقه الاحتلال بشكلٍ مباشر، وتشاركه أطراف أخرى غير معلنة.

 وأكد أن الحصار على قطاع غزة ترك انعكاسات كارثية خطيرة وغير إنسانية على كافة مناحي الحياة، حيث خلّف واقعاً مريراً جعل الملايين من أحرار العالم تُدينه وتنتقده وتدعو وتطالب وتناشد برفعه فوراً عن قطاع غزة.

ودعا المكتب في ختام ورقة الحقائق، دول العالم شعوباً وحكومات ومنظماتٍ دولية إلى العمل بصدق وجدية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل عاجل، ومحاسبة كل الأطراف التي تشارك فيه. 

للاطلاع وتحميل ورقة الحقائق اضغـط هنا

#الاعلام الحكومي بغزة

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