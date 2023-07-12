تسريح شابين بشروط مقيدة وتمديد اعتقال قاصرين من صندلة

الداخل المحتل/سما/

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال قاصرين من قرية صندلة لغاية يوم غد الخميس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهما لمدة أسبوع، لكن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقالهما ليوم واحد.

وأطلقت المحكمة سراح محمد وكريم عمري من صندلة، بشروط مقيدة، بينها كفالات شخصية وكفالة طرف ثالث، والحبس المنزلي لغاية يوم 15 تموز/ يوليو الجاري الساعة الثانية بعد الظهر.

وترافع عن الشبان المحامي يزيد أبو أحمد والمحامي باسل دراوشة.

واعتقلت الشرطة وائل عمري، والد ثلاثة من المعتقلين في قضية صندلة، بعد استدعائه للتحقيق، اليوم.



وكانت قوات معزّزة من الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت صندلة في منطقة مرج ابن عامر، واستخدمت قنابل الغاز المدمع بحقّ أهال، وشكّلت خطورة على سلامتهم، إثر إلقاء قنبلة غاز لم تنفجر، أمام أحد المنازل في البلدة، كما أكد بعضهم أن عناصر شرطة قد "ضربوا الصغار والكبار".

واعتدى أفراد من الشرطة على شبان عند مدخل القرية، واعتقلوا عددا آخر، في وقت لاحق.

وعقب الاعتداء، اجتمع أهالي البلدة في منزل عائلة وائل عمري، المعتدى عليها من قبل الشرطة.

وقال وائل عمري في حديث لـ"عرب 48" إنه "كنا في طريق عودتنا من خارج القرية، وعند مدخل القرية كان حاجز للشرطة في المكان. أوقفتنا دورية ’حرس الحدود’، وحدث جدال بيننا وبين الشرطة، وبعد الجدال الشرطة اعتدت على ابني، واعتقلته مباشرة".