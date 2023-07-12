الاحتلال يعلن إصابة عدد من عناصره خلال مصادرة 650 ألف شيكل في ترمسعيا

رام الله/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء إصابة عدد من عناصره خلال مصادرة "أموال" في قرية ترمسعيا في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "قوات تابعة لحرس الحدود الجيش عملت هذا الصباح (الأربعاء) في قرية ترمسعيا الواقعة في منطقة لواء بنيامين حيث صادرت "أموال إرهاب" بقيمة تبلغ حوالي 650,000 شيكل. تم تحويل الأموال التي تمت مصادرتها مع المشتبه بهما اللذين اعتقِلا لمتابعة التعامل من قبل أجهزة الأمن". وفق تعبيره

وأضاف: "خلال النشاط تجمّع في المكان عشرات الفلسطينيين الذين اعتدوا على القوات، ورموا الحجارة وألقوا زجاجات الصبغات. ورد المقاتلون بوسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار في الهواء، واعتقلوا شخصين مشتبه بهما اعتديا عليهم حيث تم رصد الإصابة".

وأعلن "أن أحد مقاتلي الجيش أصيب بجروح طفيفة بعد أن اعتدى شخص متشبه به عليه، وتم نقل المقاتل لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى وإبلاغ عائلته في حين أصيب أحد مقاتلي حرس الحدود بجروح طفيفة جراء إصابة حجرة وعولج في المكان".