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رام الله: الاحتفاء باليوم الفلسطيني لمهارات الشباب

الأربعاء 12 يوليو 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الاحتفاء باليوم الفلسطيني لمهارات الشباب



رام الله/سما/

 احتفت مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، باليوم الفلسطيني لمهارات الشباب تحت شعار: "مهارتك فرصة حياتك".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم يقام لأول مرة في فلسطين، والحكومة تشجع وتدعم هذا التوجه، لتسليط الضوء على أهمية المهارات في حياة الشباب، وخاصة في ظل التطور السريع.

وأضاف أن الحكومة أدركت منذ زمن أهمية المهارات لتمكين الشباب من الانخراط في سوق العمل المحلية والدولية، لذلك عملنا على إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، لمتابعة ملف المهارات على المستوى المهني، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات الذكاء الاصطناعي، والاتصال والتواصل والتفكير النقدي، وبناء الفريق والمهارات الحياتية الأخرى.

وتابع جويلس، "أنه انسجاما مع أهداف اليوم العالمي لمهارات الشباب، تتطلع الحكومة إلى بناء منظومة قوية لمهارات الشباب، من خلال فتح حوار مهني بين صانعي السياسات من جهة، ومقدمي الخدمات والمستفيدين من جهة أخرى، لضمان تقديم أفضل الخدمات التي تتواءم مع سوق العمل الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحكومة تشجع كل المبادرات الفردية والجماعية التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتوسع في المجال، وتنويع الخدمات لتتلاءم مع احتياجات الشرائح كافة، لأن الحكومة تؤمن بأن الموارد البشرية أهم ما يملك شعبنا.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جهود للتنمية المجتمعية أنور حميدات، إن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمهارات الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد الشباب الفلسطيني ليتفاعل بإيجابية مع تطورات العصر.

وشدد على ضرورة تمكين الشباب وبناء قدراتهم لضمان المستقبل الزاهر لهم، وتعزيز صمودهم في أرضهم لبناء دولة فلسطين.

وأشار حميدات إلى أن كل الشركاء يبذلون أقصى جهد ليكون هذا اليوم المنارة التي تضيء الطريق أمام الشباب، لخوض معركة الحياة، وإعداد السياسات لتمكينهم.

وتحدثت الجلسة الأولى من الاحتفال عن واقع المهارات في فلسطين، فيما تحدثت الجلسة الثانية عن نموذج التمويل المبني على النتائج، والمساعدة في زيادة توظيف الشباب.

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#رام الله

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