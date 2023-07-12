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فلسطين تشارك في البطولة العربية للحساب الذهني بتونس

الأربعاء 12 يوليو 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في البطولة العربية للحساب الذهني بتونس



تونس/سما/

- تشارك دولة فلسطين، في البطولة العربية للحساب الذهني، التي تقام في عاصمة الجمهورية التونسية تونس.

وتشارك دولة فلسطين بـ3 مترشحين في هذه البطولة هم: سدين البزرة، ومحمد أبو جمعة، وعيسى سليمان، إلى جانب كل من: العراق، ولبنان، والأردن، وسوريا، وقطر، والسعودية، وليبيا، ومصر، والجزائر، وعمان، فيما ستشارك بقية الدول العربية التي تعذر عليها الحضور عبر تقنيات التواصل عن بعد.

وقال وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، مخاطبا 120 طفلا عربيا، خلال حفل افتتاح البطولة، الذي أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اليوم الأربعاء، "أنتم الأمل ونحن أقوياء بكم أكثر، لأنكم ستعملون على تحرير فلسطين بذكائكم".

وأضاف البوغديري أن هذه البطولة تكشف الطاقات العربية القادرة على صنع المعجزات، وأن الأطفال المشاركين فيها هم من النخبة المتميزة في المسابقات العالمية للحساب الذهني، وتتراوح أعمارهم بين (6 – 16 عاما).

ويتم تخصيص الفترة الصباحية لإجراء الامتحانات والإعلان عن النتائج، ليتم بعد ذلك تنظيم زيارة لمدينة العلوم بتونس، وتزويد الأطفال بجملة من المعارف العلمية بإشراف دكاترة مختصين في مختلف المجالات.

كما سيتم توزيع الكؤوس على الفائزين في المراتب الثلاث الأولى، وتوزيع الشهادات على جميع المشاركين، وتكريم جميع الوفود المشاركة.

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#تونس

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