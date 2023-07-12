  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية: بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

الأربعاء 12 يوليو 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات توظيف المعلمين الحكوميين وغير الحكوميين الراغبين بالعمل بدولة الكويت، اعتباراً من يوم الخميس 2023-07-13 ولغاية يوم السبت 2023-07-22، وذلك ضمن التخصصات الآتية: الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، والأحياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم.


وأوضحت الوزارة في بيان لها الشروط الآتية للإختيار: أن يكون المتقدم/ـة خريجاً من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت وأن لا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأنّ يكون لدى المتقدم/ـه خبرة لا تقل عن سنتين وحصوله/ـا على مؤهل تربوي ولا تقل عن ثلاثة أعوام لحاملي المؤهلات غير التربوية، ويستثنى من ذلك حملة شهادات الدكتوراة الحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً؛ وحملة شهادات الماجستير الحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز، وألا يقل تقييم الأداء عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة 45 سنة، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب بحيث يتم تقديم الطلبات الكترونياً من خلال الرابط http://www.moe.edu.kw..

#الكويت

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

روسيا: "الحرب العالمية الثالثة تقترب"

إعلام عبري: نشوب حريق قرب مستوطنة "شاكيد" بفعل صاروخ أطلق من جنين (فيديو)

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

"زيارة سرية" لمبعوث بايدن الخاص إلى "إسرائيل" لبحث هذه الملفات..

الفوضى تعم "إسرائيل".. قمع رافضي "الانقلاب القضائي" واعتقال العشرات منهم (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-12_13-56-07

مسؤول إسرائيلي بارز يعلق على القرار الأمريكي بـ"إعادة تقييم" العلاقات مع تل أبيب

تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين

صور: الرئيس من جنين لـ "الاحتلال": ارحلوا عنا نحن هنا باقون وسنبدأ الإعمار فورًا وسنعيدها أحسن مما كانت

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

بايدن

إدارة بايدن "تعيد تقييم" العلاقات مع حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية