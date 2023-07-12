التربية: بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات توظيف المعلمين الحكوميين وغير الحكوميين الراغبين بالعمل بدولة الكويت، اعتباراً من يوم الخميس 2023-07-13 ولغاية يوم السبت 2023-07-22، وذلك ضمن التخصصات الآتية: الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، والأحياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم.



وأوضحت الوزارة في بيان لها الشروط الآتية للإختيار: أن يكون المتقدم/ـة خريجاً من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت وأن لا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأنّ يكون لدى المتقدم/ـه خبرة لا تقل عن سنتين وحصوله/ـا على مؤهل تربوي ولا تقل عن ثلاثة أعوام لحاملي المؤهلات غير التربوية، ويستثنى من ذلك حملة شهادات الدكتوراة الحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً؛ وحملة شهادات الماجستير الحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز، وألا يقل تقييم الأداء عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة 45 سنة، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب بحيث يتم تقديم الطلبات الكترونياً من خلال الرابط http://www.moe.edu.kw..