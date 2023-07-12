الاحتلال يعتقل الشيخ بكيرات بعد اقتحام منزله

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء، الشيخ ناجح بكيرات من منزله شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات من منزله في بلدة صور باهر شرق القدس واقتادته إلى جهة مجهولة.

ولا تكف قوات الاحتلال عن ملاحقة الشيخ بكيرات، كونه من الشخصيات الفلسطينية المقدسية المؤثرة، وتستهدفه بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل، بالإضافة لمنعه من السفر بعدما قرر ما يمسى "وزير داخلية" الاحتلال منع الشيخ بكيرات من السفر شهرا قابلا للتمديد لستة أشهر أخرى، بحجج أمنية واهية.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الشيخ بكيرات أكثر من 34 مرة منذ عام 1981، وأبعده عن المسجد الأقصى قرابة 30 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر، كما منعه من السفر خارج البلاد مرات عديدة.