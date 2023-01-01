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الشاباك يزعم : اعتقال 6 فلسطينيين نفذوا هجمات في رام الله

الأربعاء 12 يوليو 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم : اعتقال 6 فلسطينيين نفذوا هجمات في رام الله



القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل 6 فلسطينيين نشطوا كخلية في منطقة رام الله، ونفذوا عدة عمليات إطلاق نار مؤخرًا خاصة في منطقة مستوطنات وادي شيلو، دون إصابات.

وبحسب بيان للشاباك، فإنه تم اعتقالهم من قرية المغير، وهم عبدالله الحاج محمد، وإبراهيم النعسان، وماجد النعسان، وأيوب النعسان، وعبد الكريم أبو علياء، ومحمد الحاج محمد.

وادعى الجهاز أن عملية الاعتقال التي تمت بمساعدة الجيش الإسرائيلي تمت بعد وقت قصير من تنفيذهم هجمات، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ سلسلة عمليات.

وزعم الشاباك أنه خلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم اشتروا الأسلحة من تاجر أسلحة من جنين، وكانوا على اتصال بنشطاء من غزة من أجل الحصول على تمويل لأنشطتهم.

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