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محمد رمضان يطرح البوستر الدعائي لفيلم " ع الزيرو"

الأربعاء 12 يوليو 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يطرح البوستر الدعائي لفيلم " ع الزيرو"



وكالات / سما /

طرح النجم محمد رمضان البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "ع الزيرو"، المقرر طرحه في السينمات المختلفة قريبا، وظهر محمد رمضان خلال البوستر وهو برفقة الطفل منذر مهران ويجلسان على أحد السلالم برفقة كلبهما.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، إيمى إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

وكانت شركة العدل أصدرت بيانا بتأجيل عرض الفيلم جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم "ع الزيرو" ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فيلم "هارلي" الذي عرض في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

#محمد رمضان #ع الزيرو #البوستر الدعائي #فيلم #مصر

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